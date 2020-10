Tanja Szewczenko hat heimlich geheiratet

Die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko und ihr Partner, der deutsche Eiskunstläufer Partner Norman Jeschke, haben sich still und heimlich trauen lassen.

Tanja Szewczenko hat "ja" gesagt

Die Ex-Sportlerin, die später als Schauspielerin in der Serie "Alles was zählt" zu sehen war, hat die Hochzeit gegenüber dem Magazin Bunte bestätigt. Sie und Jeschke haben in kleinem Kreis "ja" gesagt, so Szewczenko.

"Es war eine ganz kleine Feier im engsten Familienkreis. Die Hochzeit war sehr emotional für uns", verriet die 43-Jährige. "Ich wollte unbedingt, dass meine Oma sie noch erlebt. Sie und mein Opa haben mich bei meiner Karriere sehr unterstützt."