Tallulah Willis: Kommentar über Ex-Stiefvater Ashton Kutcher "sollte Privatnachricht sein"

"Ich habe dazu eine Menge zu sagen! Vor allem, wie man mit einem Ex-Stiefelternteil zurechtkommt", kommentierte die 31-Jährige einen Instagram-Beitrag von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow , in der diese eine Podcastfolge über "die überraschenden Realitäten der Stiefelternschaft" ankündigt.

Willis ist die jüngste Tochter von des früheren Schauspielerpaars Bruce Willis und Demi Moore. Ein Instagram-Nutzer wollte von Tallulah wissen, ob sich ihr Kommentar auf Schauspieler Ashton Kutcher , der der Promiplattform Page Six zufolge von 2005 bis 2013 mit ihrer Mutter verheiratet war, beziehe. Sie entgegnete: "Das hätte vielleicht eine private Nachricht sein sollen, aber ja, ich habe persönliche Erfahrungen damit." Es sei "ein wichtiges Thema", ergänzte sie.

Schon 2011 trennten sich Moore und Kutcher, zwei Jahre später folgte die Scheidung. 2014 wurden Kutcher und seine neue Partnerin Mila Kunis Eltern der kleinen Wyatt. Im Jahr 2016 kam dann der gemeinsame Sohn Dimitri zur Welt. Tallulah hat noch zwei Schwester: Rumer und Scout.

Im Jahr 2019 machte Moore öffentlich, während ihrer Beziehung mit Ashton Kutcher im sechsten Monat ein Kind verloren zu haben. Das tragische Ereignis fand 2004 statt, wie sie in ihrem Buch "Inside Out" erstmals thematisierte. Auch auf einen Namen hätten sich die beiden damals bereits geeinigt. Chaplin Ray hätte ihre Tochter geheißen. Nach der Fehlgeburt habe sie sich große Vorwürfe gemacht und deshalb angefangen zu trinken, wie sie gegenüber New York Times erzählte.