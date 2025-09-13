Model und Moderatorin Sylvie Meis hat Warnsignale identifiziert, bei denen man beim Dating mit Männern misstrauisch werden sollte. "Ich finde schon, dass es Red Flags, also Warnsignale, beim Dating mit Männern gibt.

Eins ist, wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt", sagte die 47-Jährige der dpa.

Dann müsse man das Gefühl haben, dass nur ein Spiel gespielt werde. "Das ist für mich eine riesige Red Flag", unterstrich Meis.