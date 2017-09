In einem grauen Jumpsuit war sie keine graue Maus: Charlène von Monaco besuchte die Armani Show in Mailand und zeigte sich selbst von Kopf bis Fuß in der Edel-Marke.

Ansonsten zeigt sich die Fürstin auch gerne in Akris oder Dior - nur nicht in Chanel. Das Label ist ausschließlich ihrer Schwägerin Caroline von Monaco vorbehalten, die als ihre Intimfeindin gilt.

In Mailand ging die zweifache Mutter und Ex-Schwimmerin beinahe als Model durch, als sie ihr Outfit vor den Fotografen präsentierte. (mit Roberta Armani)

Armani kann sich wohl keine bessere Werbung wünschen. Charlène legte bei ihrem Solo-Auftritt in Italien einen stylischen Auftritt hin. (mit Roberta Armani und Cate Blanchett).

Das letzte Mal war sie 2012 bei einer Fashion Show von Dior in Paris zu sehen.