Streng geheim! Selena Gomez soll am Wochenende große Hochzeit feiern
Wenn es um die Hochzeit von Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez und Benny Blanco geht, dann steht alles unter dem Siegel der höchsten Verschwiegenheit. Wie die Bildzeitung berichtet, soll die Mega-Sause aber an diesem Wochenende stattfinden. Wo das genau sein wird, wissen aber noch nicht einmal die Gäste. Nur so viel: es wird auf einem Privatgrundstück in Montecito sein. Außer Selena und Benny sei bisher nur Hochzeitsplanerin Mindy Weiss eingeweiht.
"Selbst die Caterer werden erst am Samstag informiert. Sie werden das Essen woanders vorbereiten und es dann in letzter Minute liefern", habe etwa ein Insider gegenüber der "Daily Mail" ausgeplaudert.
Unter den 300 Hochzeitsgästen soll auch Pop-Superstar Taylor Swift sein, die aber laut des Insiders ohne ihren Verlobten Travis Kelce kommen wird. "
Auch Paris Hilton, Martin Short und Steve Martin sollen auf der Gästeliste stehen. Und bei dieser hochkarätigen Besetzung muss natürlich auch für die Sicherheit gesorgt sein. Alleine die Security-Kosten sollen sich auf rund 256.860 Euro belaufen.
Und für die Afterparty soll noch ein ganz besonderer Act gebucht worden sein: Rapper Snoop Dogg soll dort ordentlich einheizen.
