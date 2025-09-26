Streng geheim! Selena Gomez soll am Wochenende große Hochzeit feiern

Wenn es um die Hochzeit von Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez und Benny Blanco geht, dann steht alles unter dem Siegel der höchsten Verschwiegenheit. Wie die Bildzeitung berichtet, soll die Mega-Sause aber an diesem Wochenende stattfinden. Wo das genau sein wird, wissen aber noch nicht einmal die Gäste. Nur so viel: es wird auf einem Privatgrundstück in Montecito sein. Außer Selena und Benny sei bisher nur Hochzeitsplanerin Mindy Weiss eingeweiht.

"Selbst die Caterer werden erst am Samstag informiert. Sie werden das Essen woanders vorbereiten und es dann in letzter Minute liefern", habe etwa ein Insider gegenüber der "Daily Mail" ausgeplaudert.