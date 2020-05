Störend: Kate Moss aus Flugzeug eskortiert

Das britische Topmodel Kate Moss ist laut einem Medienbericht in London von der Polizei aus einem Flugzeug geholt worden. Die 41-Jährige habe sich am Sonntag in dem Flugzeug "störend" verhalten, berichtete der Sender BBC.

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall, ohne den Namen der Betroffenen zu nennen. Mehrere Beamte hätten "die Passagierin aus dem Flugzeug eskortiert", sagte die Sprecherin. "Es gab keine formale Beschwerde gegen sie und sie wurde nicht festgenommen."

Der Easyjet-Flug war aus dem türkischen Bodrum gekommen und auf dem Londoner Flughafen Luton gelandet. Auch eine Sprecherin der Fluggesellschaft bestätigte, dass die Polizei "wegen des Verhaltens eines Passagiers" an Bord der Maschine gekommen sei.