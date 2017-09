Er ist erst 15 und hat schon einen Sportvertrag in der Tasche: Jaden Agassi, der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi, geht einen Schritt weiter in seiner vielversprechenden Karriere. Er steht aber nicht am Tennisplatz, er schwingt lieber den Baseballschläger.

Laut 'Welt' wird der Jungstar ab 2020 für die University of Southern California spielen. Während Jaden derzeit noch in Las Vegas als Werfer und Schlagmann für seine Mannschaft vollen Einsatz zeigt, wird er in drei Jahren wird seine professionelle Sportlerkarriere starten.

Congrats Jaden Agassi on your verbal to @USC_Baseball. We always knew this day would come... even when you were only 7. pic.twitter.com/K54JjtYCrY