Stefan Mross singt für tote Mutter bei "Immer wieder sonntags"

Rund zwei Wochen nach ihrem Tod hat Schlagerstar Stefan Mross in der Live-Sendung "Immer wieder sonntags" mit einem Lied seiner Mutter gedacht. Den Beitrag kündigte der Moderator zuvor hörbar gerührt an: "Ich glaube, ich hatte nach dem Verlust von meinem Papa vor 15 Jahren nicht mehr so einen Moment wie heute." Dann sang er "Wer wäre ich ohne dich".

An seine Freundin Eva Luginger und seinen Bruder gewandt, die ebenfalls im Publikum saßen, sagte er anschließend: "Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir alles durchstehen."

Zu Beginn der Show gab es langanhaltendem Applaus für den Moderator, der daraufhin tief Luft holte und gefasst sagte: "Es wird heute eine bisschen andere Sendung, also wir haben wirklich Emotionen hinter uns in den letzten zwei Wochen, das kann nur derjenige verstehen, der das einfach mal miterlebt hat."