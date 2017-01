Stars über peinliche Sexszenen

Im 1920er Gangster-Drama "Live By Night" geht es zwischen Sienna Miller und Ben Affleck heiß her. Die Sexszenen mit ihrem Kollegen fand Miller aber eher zum Lachen, wie sie nun gegenüber E! News verriet.

Ganze neun Stunden dauerten die Aufnahmen der Schäferstündchen des Leinwandpaares. Am Ende brach sie wegen eines hysterischen Lachanfalls in Tränen aus und flüchtete vom Set.

"Da gibt es eine Montage im Skript", erzählte Sienna Miller, "wo es heißt, dass wir es überall tun. Im Auto, in der Bar... ich sagte so 'Das ist ein ganzer Tag, an dem wir nur Liebesszenen drehen. Ok. Wie machen wird das?' Offenkundig war ich, nachdem neun Stunden vergangen waren, völlig in Tränen aufgelöst. Sie kullerten mein Gesicht herab."

War das Rummachen mit Affleck etwa gar so schlimm? Nein. Die beiden hatten einfach Spaß. "Ben und ich sind wie Bruder und Schwester, zum Glück war es nicht unangenehm. Wir haben einfach nur viel gelacht. Er ist sehr professionel - ich aber nicht", so Miller.

Für ihre allererste Sex-Szene mit Chris Pratt in ihrem neuen Film "Passengers" musste sich Jennifer Lawrence nach eigenen Angaben Mut antrinken.

"Ich habe mich richtig betrunken. Aber dann war ich noch mehr nervös als ich nach Hause kam, weil ich mir dachte: 'Was habe ich getan? Ich weiß es nicht'", erzählte Lawrence dem Hollywood Reporter. Was sie so gestresst hatte, sei die Tatsache, dass Pratt verheiratet ist: "Ich habe das erste Mal einen verheirateten Mann geküsst."

Auch Keira Knightley machte sich für die Dreharbeiten zu "Eine dunkle Begierde" vor den Sex-Szenen mit Viggo Mortensen und Michael Fassbender mit Vodka-Shots locker, um ihre "Nerven zu beruhigen." Nach dem Dreh gab's zum Runterkommen immer Champagner.





Dakota Johnson hat ihren Durchbruch der Verfilmung des SM-Romans "Fifty Shades of Grey" zu verdanken. Mit den Sex-Szenen hatte sie jedoch enorme Probleme.

Bei einer besonders pikanten Szene musste sogar ein Po-Double herhalten. "Da gibt es die Nahaufnahme, in der man einen Hintern sieht, der mit einem Gürtel geschlagen wird", erzählte Johnson dem Daily Star und gestand: "Das war nicht mein Po, denn ich wollte mich nicht mit einem Gürtel schlagen lassen."

Anne Hathaway findet es "abscheuerregend beschämdend“, sich vor Fremden auszuziehen – weswegen sie sich nicht einmal am Strand gerne im Bikini blicken lässt.

Als sie "Love and Other Drugs“ filmte, ließ sie deswegen vor den Sex-Szenen immer erst in letzter Sekunde die Hüllen fallen und zog sich gleich danach wieder an. Das dauernde Aus- und Anziehen verwischte aber Hathaways Make-up, weswegen sie ständig nachgeschminkt werden musste.

Auch Leinwand-Feschak Michael Fassbender hat mit intimen Szenen so seine Probleme. Der Grund: Er will seinen weiblichen Co-Stars nicht das Gefühl geben, sie auszunutzen.

Um das Eis zu brechen, mache er sich vor Sex-Szenen (Bild: "Shame", 2011) deswegen immer "irgendwie zum Trottel". Sollten sich seine Filmpartnerinnen trotz seiner Auflockerungsversuche immer noch unwohl fühlen, heißt das Motto aber: "Augen zu und durch", damit man die Szenen nicht auch noch wiederholen müsse.

In "Black Swan" ging es zwischen Natalie Portman und Mila Kunis heiß her. Den Dreh der Sex-Szene empfand Portman in Wahrheit aber als "ziemlich unangnehm." Da sie mit Kunis auch privat befreundet ist, dachte sie eigentlich, es würde ihr leichter fallen, mit ihr vor der Kamera intim zu werden als mit jemand anderem.

Beim Dreh stellte sich aber genau das Gegenteil heraus. Doch Portman und Kunis nahmen die unangenehme Situation mit Humor - und versuchten sich mit Witzen zwischen den einzelnen Aufnahmen aufzulockern.

Ashton Kutcher erzählte in einem Interview, dass er sich während seiner Sex-Szene im Film "Freundschaft Plus" mit Natalie Portman ständig entschuldigen musste.



Bei pikanten Szenen fühle er sich prinzipiell immer unwohl, weil er nie wisse, wie weit er bei seinen Filmpartnerinnen gehen dürfe. Geschlechtsverkehr mit einer Frau nachzustellen, mit der man nicht zusammen ist, sei schwierig, zeige letztendlich aber auch, ob man ein guter Schauspieler sei oder nicht.

In "Freunde mit gewissen Vorzügen" machte Mila Kunis mit Justin Timberlake Liebe. Die Szene fiel so realistisch aus, dass manche Zuschauer dachten, die beiden hätten wirklich miteinander geschlafen. In Wahrheit fand Kunis das Schmusen mit dem Frauenschwarm aber zum Gähnen und pennte einmal sogar weg.

"Es war, als hätte der Drehtag 18 Stunden", so Kunis gegenüber contactmusic.com. "Nach 17 Stunden küsste er meinen Rücken und ich dachte mir: 'Ich schließe jetzt für eine Minute meine Augen. Das nächste, an das ich mich erinnere, war: 'Okay, wir sind durch.'. Ich habe buchstäblich ein kleines Nickerchen gehalten."

Jahrelang galt Vanessa Hudgens als brave Disney-Prinzessin. Ihre erste Sexszene absolvierte sie im Film "Spring Breakers" - und das gleich einen Dreier. Eine nervenaufreibende Erfahrung, wie sie behauptet.

So heiß die Szene auch gewesen sein mag, Fans werden Hudgens so schnell nicht mehr beim Liebe machen auf der Leinwand sehen. Nach dem Dreh teilte sie ihrer Agentin nämlich mit, dass sie derart pikante Szenen nie wieder filmen werde.