Stars in wilder Ehe: Warum diese Promis aufs Heiraten pfeifen
Seit 1983 sind Goldie Hawn und Kurt Russel ein Paar, ohne Trauschein fest liiert. Das Geheimnis ihrer Beziehung? "Man muss guten Sex haben", sagte Hawn einmal gegenüber "E! News". "Denn Sex ist etwas, das verbindet und mehr Nähe schafft. Menschen, die gesunde sexuelle Beziehungen haben, halten in der Regel viel länger durch. Aber das liegt nicht nur am Akt, sondern auch an der Wärme und der Intimität, die dabei entsteht." Außerdem müsse man "bei Gelegenheit nett zueinander sein", scherzte Hawn.
"Viel lachen. Auszeit von den Kindern nehmen. Geht wohin und macht etwas, das Spaß macht. Macht eine Wanderung. Geht in ein Hotelzimmer. Lasst etwas passieren, das ungewöhnlich ist. Für mich ist das der Weg, um neue Flammen zu entzünden", sind weitere Tipps der Schauspielerin.
Vom Jawort hält sie wenig. In einer CNN-Sendung untermauerte sie ihren Standpunkt schlagfertig. "Warum sollten wir heiraten? Ist das nicht die bessere Frage?", so Hawn auf eine entsprechende Frage. Ihre früheren Scheidungen hätten sie abgeschreckt, so Hawn. Eine Scheidung mache eben keinen Spaß.
Die zweifach geschiedene Hawn brachte die Kinder Kate und Oliver Hudson in die Beziehung mit, Russell einen Sohn aus erster Ehe. Zusammen haben sie noch Sohn Wyatt.
Kate Hudson gab kürzlich zu, ebenfalls keinen Wert auf ein Jawort zu legen. Sie habe es jedenfalls nicht eilig hat, ihren Verlobten Danny Fujikawa – mit dem sie seit über drei Jahren verlobt ist – zu heiraten. "Die Sache mit dem Vertrag ist hart für mich. Ich mag meine Freiheit. Ich mag das Konzept der Freiheit", sagte Hudson und fügte hinzu, dass ihr die Idee, "für immer verlobt zu sein", gefalle.
Oprah Winfrey ist seit 1987 mit Stedman Graham liiert. 1992 wollten sie eigentlich heiraten, doch die Hochzeit fand nie statt. Auf die Frage, warum, sagte Winfrey: "Mir wurde klar, dass ich eigentlich keine Ehe wollte. Ich wollte gefragt werden und wissen, dass er mich zur Frau haben wollte. Aber ich wollte nicht die Opfer, die Kompromisse und die tagtägliche Verpflichtung eingehen, die erforderlich sind, um eine Ehe zu führen. Mein Leben mit der Show hatte für mich Priorität, und das wussten wir beide." Zusammengeblieben sind die beiden trotzdem.
Sänger Enrique Iglesias und die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova sind seit 2001 zusammen. Als Letztere 2008 nach Heiratsplänen gefragt wurde, antwortete sie: "Ich werde nie heiraten." Iglesias indes scherzte, er habe jahrelang versucht, Anna zu überreden, ihn zu heiraten: "Ich versuche es immer, aber sie schenkt mir keine Beachtung."
2012 fügte er gegenüber "Parade" darüber, warum die Ehe für sie als Paar nicht oberste Priorität habe: "Ich habe nie wirklich gedacht, dass die Ehe einen Unterschied machen würde. Vielleicht liegt es daran, dass meine Eltern geschieden sind, aber ich glaube nicht, dass man jemanden wegen eines Stücks Papier mehr liebt. Heutzutage ist es kein Tabu mehr, Kinder zu haben und nicht verheiratet zu sein. Was zählt, ist, dass man ein guter Elternteil ist, Punkt." Das Paar bekam später 2017 die Zwillinge Nicholas und Lucy. 2020 folgte Tochter Mary.
Winona Ryder und der Modedesigner Scott Mackinlay Hahn sind seit 2011 liiert. Das Paar hütet seine Privatsphäre, Ryder versuchte anfangs, die Beziehung "wirklich geheim zu halten."
Der frühere Kinderstar findet es gut, dass ihr Partner nicht in der Filmfabrik arbeitet. "Er hielt mich für Milla Jovovich. Er sagte mir, ich wäre großartig in 'Das fünfte Element'", erzählte Ryder über die erste Begegnung. Dennoch betont sie: "Wir haben so viel gemeinsam. Wir haben uns auf so vielen Ebenen verbunden."
Heiraten wolle sie aber nicht. "Ehe? Ich weiß nicht. Ich bin lieber nie verheiratet gewesen, als mich mehrmals scheiden zu lassen. Nicht, dass an einer Scheidung etwas falsch wäre, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, wenn es die Möglichkeit gäbe. Wenn deine Eltern 45 Jahre lang unsterblich ineinander verliebt sind, hast du wirklich hohe Ansprüche", erzählte der "Stranger Things"-Star 2016.
Vin Diesel und das mexikanische Model Paloma Jiménez sind seit 2007 ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Diesel entschied sich, nicht zu heiraten. Er erklärt, dass er sein Privatleben lieber privat hält und es nicht wie andere Schauspieler teilen möchte. Es gibt keinen konkreten öffentlichen Grund für die Nichtheirat, aber es scheint, als hätten sie eine angenehme und private Beziehung, die ihnen gut passt. "Ich werde es nicht wie andere Schauspieler auf einem Magazincover veröffentlichen. Ich bin dem Schweigekodex von Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro und Al Pacino verpflichtet", so Diesel.
Courteney Cox und Musiker Johnny McDaid, sind seit über einem Jahrzehnt zusammen. Sie lernten sich 2013 auf einer Party kennen. Die Verlobung erfolgte 2014. Nach Berichten über Beziehungsprobleme löste das Paar die Verlobung jedoch im Dezember 2015 auf.
