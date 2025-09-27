Stars in wilder Ehe: Warum diese Promis aufs Heiraten pfeifen

Winona Ryder und der Modedesigner Scott Mackinlay Hahn sind seit 2011 liiert. Das Paar hütet seine Privatsphäre, Ryder versuchte anfangs, die Beziehung "wirklich geheim zu halten."

Der frühere Kinderstar findet es gut, dass ihr Partner nicht in der Filmfabrik arbeitet. "Er hielt mich für Milla Jovovich. Er sagte mir, ich wäre großartig in 'Das fünfte Element'", erzählte Ryder über die erste Begegnung. Dennoch betont sie: "Wir haben so viel gemeinsam. Wir haben uns auf so vielen Ebenen verbunden."

Heiraten wolle sie aber nicht. "Ehe? Ich weiß nicht. Ich bin lieber nie verheiratet gewesen, als mich mehrmals scheiden zu lassen. Nicht, dass an einer Scheidung etwas falsch wäre, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, wenn es die Möglichkeit gäbe. Wenn deine Eltern 45 Jahre lang unsterblich ineinander verliebt sind, hast du wirklich hohe Ansprüche", erzählte der "Stranger Things"-Star 2016.