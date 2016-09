Stars, die noch immer bei ihren Eltern wohnen

Bradley Cooper

Bradley Cooper war schon längst kein unbekannter Schauspieler mehr, als er noch mit seiner Mama zusammenlebte. Nach dem Krebstod seines Vaters zogen die beiden zusammen. Mit 38 Jahren erzählte Cooper: "Jetzt, zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters, ist das für uns das Beste."



"Klar gibt es gewissen Komplikationen. Es ist auch nicht so, dass sie im Gästehaus wohnt. Sie hat ein Zimmer direkt neben meinem. Sie ist echt cool, man kann gut mit ihr abhängen", gestand der Hollywoodstar, der zu diesem Zeitpunkt noch mit Model Suki Waterhouse zusammen war.



Mittlerweile spielt die Mutti aber nicht mehr die Hauptrolle in Coopers Leben: Seit er mit Supermodel Irina Shayk zusammen ist, verbringt er die meiste Zeit in ihrem Apartment in New York. Es heißt, das Paar würde sich inzwischen nach einer gemeinsamen Bleibe umsehen. Shayk soll ihre Wohnung im Big Apple schon vor Monaten zum Verkauf feil geboten haben.



Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence wurde gerade erst von "Forbes" als bestverdienende Schauspielerin 2016 ermittelt. Mit dem vielen Geld hat sich die Oscarpreisträgerin eine riesige Villa zugelegt. Darin wohnt sie aber nicht alleine, sondern hat ihre Eltern gebeten, bei ihr einzuziehen, weil sie lieber in Gesellschaft ist.



Michelle Obama

Barack Obama lebt unter einem Dach mit seiner Schwiegermama Marian Robinson (li.). Schon während des Wahlkampfs 2008 kümmerte Michelle Obamas Mutter um ihre Enkelinnen Sasha und Malia. Nach Obamas Wahlsieg zog Michelles Mama mit ins Weiße Haus ein.

Kristen Stewart

Durch "Twilight" zu Weltruhm gelangt, fühlte sich Kristen Stewart lange mit ihrem Erfolg überfordert. Das Liebes-Aus mit Robert Pattinson setzte ihr zusätzlich zu, weswegen sie nach der Trennung zu ihren Eltern zog. Inzwischen hat sie eine eigene Bleibe.

Taylor Lautner

Auch "Twilight"-Star Taylor Lautner hat mit der Vampir-Saga ein Vermögen verdient, verriet in einem Interview aber: "Ich schäme mich ein wenig, das zuzugeben, aber ja, ich leben immer noch bei meinen Eltern." Der Grund: An drehfreien Tagen lässt sich Lautner am liebsten im Hotel Mama verwöhnen.

Demi Levato

Drogen-, Alkohol-Probleme und Bulimie: 2010 unterbrach Demi Levato ihre Welttournee, um sich in eine Reha-Klinik einweisen zu lassen. Nach der Entlassung aus der Heilanstalt beschloss der Disney-Star, für unbestimmte Zeit mit seiner Mutter zusammenzuleben.

Hilary Swank

Hilary Swank nahm ihren Vater bei sich auf, als bekannt wurde, dass er eine schwere Lungenkrankheit hat. "Mein Vater lebt bei mir. Er ist jetzt das Allerwichtigste", erzählte sie gegenüber ABC-News, "Es gibt nichts, was ich derzeit lieber tun würde, als meinem Vater beizustehen, jetzt, da er mich braucht."

Kim Kardashian

2013 lebte Kim Kardashian zusammen mit Kanye West und Tochter North vorübergehend bei ihrer Mama Kris Jenner im kalifornischen Calabasas. Der Grund: Das Anwesen des Paares wurde renoviert.