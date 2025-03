John Belushi (li.) feierte mit der Sketch-Sendung "Saturday Night Live" seinen großen Durchbruch, mit "Blues Brothers" setzte er sich ein unzerstörbarer filmisches Denkmal. Leider wurde er nur 33 Jahre jung – und wie so oft lag es auch bei ihm an einem tödlichen Drogencocktail (aus Kokain und Heroin). Seine Lebensphilosophie ist auf seinem Grabstein verewigt: "I may be gone, but Rock and Roll lives on".