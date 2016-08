Stars, die ihre Tattoos bitter bereuen

Jessica Alba hat sich schon in jungen Jahren ihre Haut mit kleinen Tätowierungen "verschönern" lassen. Heute findet sie diese aber eher als Verschandelung.

Auf dem Handgelenk prang etwa ein Schriftzug, eine Blume im Nacken und Mascherl am Steißbein. Jetzt sagt die Schauspielerin dazu: "Ich habe ein paar Tattoos. Ich bin aber nicht mehr überzeugt von ihnen, so wie ich es früher war. Du bist emotional und mental mit 18 Jahren einfach immer anders als mit 20, 25 oder 30 Jahren. Etwas, das dir etwas bedeutet, wenn du jünger bist, wird dir in 5 Jahren vielleicht nichts mehr bedeuten."

Auch Heidi Klum mag nicht mehr all die Tattoos auf ihrem Körper. Schön langsam verschwindet Seal - am Unterarm von Heidi umindest. Die Moderatorin lässt sich ihr Tattoo mit dem Namen ihres Ex entfernen.

Nach vier Jahren Ehe hatte sich Heidi das schwungvolle Zeichen, das Seal bedeuet, stechen lassen. Nach sieben Jahren reichten die beiden schließlich aber die Scheidung ein. Jetzt ist sie mit Vito Schnabel glücklich - ohne seinem Namen am Arm.

Das Seal-Tattoo ist am Verblassen. Die Sterne mit den Initialen der Kinder sollen aber erhalten bleiben.

"Manchmal muss man sich von Tätowierungen auch wieder trennen", meinte auch Schauspielerin Christina Ricci in einem Interview mit Neon. Zu dieser Einsicht kam die 36-Jährige erst jüngst. Auf Ratschläge hätte sie nie viel Wert gelegt, dafür gerne ihre eigenen Erfahrungen gemacht.

So kam die Schauspielerin auch zu ihren insgesamt sieben Tätowierungen, von denen sie nun zwei wieder entfernen wolle. Das Tattoo "Move or bleed" (etwa: "Bewegen oder bluten") auf ihren Rippen ist schon weg.

"Mit dem Spruch warnen dich die Helfer am Filmset, aus dem Weg zu gehen", erklärte Ricci. Heute findet sie die Aussage nicht mehr passend, um ihren Körper zu schmücken.

Ähnlich wie Ricci erging es auch jenen Stars, die unbedingt eigene Erfahrungen machen wollten. Sie verzierten ihren Körper mit unzähligen Tattoos und bereuten es später.

In Riccis Fall gelangte sie zu einem anderen Punkt in ihrem Leben, an dem gewisse Tätowierungen nicht mehr zu ihrer Einstellung passten.

Das traf auch auf Angelina Jolie zu. An jener Stelle, an der sie sich, gemäß eigenen Angaben, betrunken in Amsterdam einen blauen Drachen mit herausgestreckter Zunge stechen ließ, prangt heute ein schwarzes Kreuz.

Die Billy Bob-Tätowierung auf ihrem Oberarm ließ sich die Schauspielerin weglasern. Wo einst der Name ihres Ex-Ehemannes stand, stehen heute die Geburtskoordinaten ihrer Kinder und ihres Mannes Brad Pitt.

Johnny Depp wollte Winona Ryder einst seine endlose Liebe mit der Tätowierung "Wino forever" beweisen. Nach dem Ende der Beziehung wurde daraus "Vino forever". Auch die Abkürzung für seine Ex-Frau Amber Heard ließ er schon umändern.

Pamela Anderson ließ sich ihre Tätowierung "Tommy" am linken Ringfinger nach der Trennung von Tommy Lee in "Mommy" umändern. Während die Genannten zumindest fehlerfreie Tattoos auf der Haut hatten, sind ...

... bei den folgendenen Stars einfach peinliche Fehler bei der Verzierung passiert. Sängerin Rihanna hat auf ihrem Hals rebelle fleur (rebellische Blume) stehen. Doch das ist nicht ganz richtig, da im Französischen zuerst das Nomen und dann das Adjektiv geschrieben werden.

Das wusste der Tätowierer wohl nicht. Hier noch eine Detailaufnahme von ihrem Tattoo.

Es ist nicht die einzige falsch geschriebene Verzierung der Sängerin. Jener Körperschmuck der "Forgiveness, Honesty, Suppression and Control" auf Sanskrit bedeuten sollte, wurde nämlich auch nicht richtig geschrieben.

Wer sich eine Tätowierung machen lässt, die "Leben ohne zu Bedauern" heißen soll, der sollte bei der Wahl des Tätowierers ganz besonders vorsichtig sein. Vor allem, wenn man sich den Spruch in einer anderen Sprache in die Haut sticht. Das hätte man Hayden Panettiere sagen sollen. Sie ließ sich Vivere senza rimipianti pecken. Richtig wäre "rimpanti".

David Beckham wollte sich auf Hindi den Namen seiner Frau Victoria tätowieren lassen. Der Tätowierer fügte dem Namen allerdings kurzerhand einen Buchstaben hinzu. Nun steht "Vihctoria" auf den Arm des Fußballers.

Britney Spears` Tätowierung in chinesischen Schriftzeichen sollte gemäß ihrem Wunsch "geheimnisvoll" heißen. Stattdessen steht nun auf ihrem Körper ein Wort, das sich mit "merkwürdig" bzw. "eigenartig" übersetzen lässt.