Ellie Goulding hatte einen ganz besonderen Grund, sich auf die Premiere von "Star wars - die letzten Jedi" zu freuen: Immerhin durfte sie in dem neuen Sci-Fi-Streifen einen Gastauftritt absolvieren. Im fertigen Film war sie dann aber offenbar doch nicht zu sehen...

...weswegen sich Goulding auf Twitter beschwerte: "Hat jemand schon 'Star Wars' gesehen und jemanden entdeckt, der wie ich aussieht? Wäre unangenehm, wenn das herausgeschnitten wird. So oder so war es aber eine großartige Erfahrung. Es war toll, einen Tag lang den Rebellen anzugehören".

Tom Hiddlestone: Avengers 2: Age of Ultron

Laut Regisseur Joss Whedon wurden für "Avengers 2" Szenen mit Tom Hiddleston als Thors Adoptivbruder Loki abgedreht. Nachdem ein Handlugnsstrang um Thor bereits rausgeschnitten wurde, erschienen ihm diese aber nicht als schlüssig. Also entschied man sich am Ende, die Szenen mit Loki wegzulassen.



Uma Thurman: Savages

Thurman spielte in dem Thriller "Savages" von Oliver Stone die Mutter von Blake Livelys Figur O. In die Endfassung des Films schaffte es der "Kill Bill"-Star aber nicht. Da nutzte auch ihr berühmter Name nix: Die Szenen mit Thurman wurden beim Finalen Schnitt gnadenlos rausgeschnitten.



Harrison Ford: E.T. – Der Außerirdische

Harrison Ford spielte in Spielbergs "E.T." Elliots Schuldirektor, der Elliot & dessen Mutter zu sich bestellt, nachdem Elliot die Schul-Frösche in die Freiheit entlassen hat. In die Kinofassung schaffte es Ford aber nicht: Spielberg befürchtete, seine Bekanntheit könnte vom eigentlichen Inhalt des Films ablenken.



Sienna Miller: Black Mass

In "Black Mass" sollte Sienna Miller White Burglars (Johnny Depp) Freundin spielen. Obwohl sie sich dafür sogar einen bostoner Akzent angeeignet hatte, fielen ihre Szenen dem Schnitt zum Opfer. Der Grund: Regisseur Scott Cooper erschien das Leben des Gangsters ohne Millers Charakter "weniger dramatisch".

Paul Rudd: "Brautalarm"

Was die Wenigsten wissen: Paul Rudd drehte eine Szene für die Erfolgskomödie "Brautalarm", in der er Annies (Kristen Wiig) verflossenen Liebhaber spielt. Zu sehen ist Rudd aber nur im Bonus-Material auf der DVD.



Sarah Jessica Parker: Lovelace

Im Biopic über Pornostar Linda Lovelace hätte ursprünglich Demi Moore die Feministin Gloria Steinem spielen sollen. Als Moore krankheitsbedingt ausfiel, sprang Parker für sie ein. Später stellte sich ihr Einsatz aber als unnötig heraus: Die Produzenten befanden die Rolle für irrelevant und schnitten sie raus.

Chris Cooper: "Ring"

Chris Cooper hätte in der US-Version des japanischen Horrorfilms "The Ring" gleich zu Beginn als Kindermörder, der das Geheimnis der Videokassette lüftet, zu sehen sein sollen. Das Testpublikum empfand Coopers Rolle aber als verwirrend. Also hieß es: Bye Bye.

James Gandolfini

"Soprano" James Gandolfini spielte in "Extrem laut & unglaublich nah" einen Mann, den Linda Schell (Sandra Bullock) bei einer Therapiesitzung kennenlernt. Das Testpublikum befand seinen Part jedoch als unnötig, weswegen Gandolfini weggelassen wurde. Auf Postern wurde sein Name aber weiterhin genannt.



Robert Pattinson: "Vanity Fair – Jahrmarkt der Eitelkeit"

Vier Jahre bevor Robert Pattinson mit der Vampirsaga "Twilight" seinen Durchbruch feierte, spielte er in "Vanity Fair" den Sohn von Reese Witherspoons Charakter Becky Sharp. Am Ende verzichtete man aber auf die Szenen mit Pattinson. Zu sehen ist der Frauenschwarm lediglich in den Deleted Scenes auf der DVD.



Ashley Judd: "Natural Born Killers"

Ashley Judd hätte im 90er-Kultfilm "Natural Born Killers" als Zeugin zu sehen sein sollen, der Massenmörder Mickey (Woody Harrelson) im Gerichtssaal einen Kugelschreiber ins Gesicht rammt. Regisseur Oliver Stone beschloss allerdings, die Szene nicht zu zeigen, weil sie sich für ihn nicht stimmig anfühlte.