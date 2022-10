Stars am Set: Erkennen Sie diesen zerzausten Promi?

Auf der Leinwand sehen Hollywoodstars dank Stylisten und aufwendigem Make-up nicht selten beneidenswert perfekt aus, während des Drehs am Set geht es dafür weniger glamourös zu. Zumindest machte Jennifer Lopez einen hochkonzentrierten und leicht genervten Anblick, als sie diese Woche beim Dreh für eine Szene ihres neuen Films "Atlas" am Set in Los Angeles gesichtet wurde.

Jennifer Lopez: Hauptrolle in neuem Sci-Fi-Thriller "Atlas"

Für Netflix wird die Sängerin und Schauspielerin im kommenden Sci-Fi-Thriller "Atlas" versuchen, die Welt vor einer künstlichen Intelligenz zu retten. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Lopez überglücklich mit dem Drehbuch zu dem Film auf Instagram gezeigt und geschrieben: "Ich kann es kaum erwarten."