Starfotograf Oliviero Toscani schwer erkrankt: "Habe 40 Kilo abgenommen"

"In einem Jahr habe ich 40 Kilo abgenommen. Nicht einmal Wein kann ich mehr trinken: Der Geschmack ist durch die Medikamente stark verändert", sagte Toscani im Interview mit der Tageszeitung Corriere della Sera am Mittwoch. Er leide an der unheilbaren Krankheit Amyloidose. "Man weiß nicht, wie viel Zeit ich noch zu leben habe, aber so zu leben interessiert mich natürlich nicht", erklärte der Fotograf, der sich einer experimentellen Behandlung unterzieht.