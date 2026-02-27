Star-DJ David Guetta verrät "das schönste Geheimnis", das er "je hatte"
Der französische Star-DJ David Guetta und seine Partnerin Jessica Ledon sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die frohe Botschaft verkündete er auf Instagram. "Willkommen auf der Welt, Skyler. Das schönste Geheimnis, das wir je hatten", schrieb der 58-jährige "Jungvater" zu einer Reihe an Fotos, auf denen er mit seiner Familie zu sehen ist.
In einem kurzen Video, das ihn mit dem schlafenden Neugeborenen auf der Brust zeigt, sagt Guetta: "Das ist das schönste Gefühl auf der Welt." Skyler hat einen 2024 geborenen Bruder namens Cyan. Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.
Es ist David Guettas viertes Kind. Er hat zwei gemeinsame Kinder mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war. Der Musikproduzent gehört zu den weltweit erfolgreichsten DJs.
Der große Durchbruch gelang Guetta 2009, als er den Disco-Ohrwurm "I Gotta Feeling" der Black Eyed Peas produzierte. Danach standen die Stars Schlange, ein Guetta-Hit garantierte quasi eine Platzierung in den Top Ten. Für seine nächsten Alben arbeitete er mit Kelly Rowland ("When Love Takes Over"), Akon ("Sexy Bitch"), Rihanna ("Who's That Chick") oder Sia ("Titanium") zusammen.
