Star-DJ David Guetta verrät "das schönste Geheimnis", das er "je hatte"

Der französische Star-DJ David Guetta und seine Partnerin Jessica Ledon sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die frohe Botschaft verkündete er auf Instagram. "Willkommen auf der Welt, Skyler. Das schönste Geheimnis, das wir je hatten", schrieb der 58-jährige "Jungvater" zu einer Reihe an Fotos, auf denen er mit seiner Familie zu sehen ist.

In einem kurzen Video, das ihn mit dem schlafenden Neugeborenen auf der Brust zeigt, sagt Guetta: "Das ist das schönste Gefühl auf der Welt." Skyler hat einen 2024 geborenen Bruder namens Cyan. Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.