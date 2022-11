Star-Dichterin Amanda Gorman veröffentlichte neues Foto von Prinz Harry & Meghan

In ihrem Podcast spricht Meghan derzeit einmal in der Woche mit prominenten Frauen wie etwa Paris Hilton oder Mariah Carey über weibliche Klischees und Vorurteile und wie diese abgebaut werden können. In der neuen Folge gehe es um die Themen "Freiheit und Erfüllung abseits der Stempel, die uns von der Gesellschaft aufgedrückt werden". "Ich finde es so inspirierend, Frauen zuzuhören, die sich darüber im Klaren sind, wer sie sind, unerschütterlich, nicht schwafelnd, selbstbewusst trotz aller Hindernisse, denen sie bislang möglicherweise begegnt sind", so Meghan. "Wo eine Frau ist, ist immer auch ein Weg. Wahrere Worte wurden noch nie gesprochen."

Berühmt geworden war Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am 20. Jänner 2021, als die damals 22-Jährige - via Kameras an ein Millionenpublikum weltweit übertragen - eindringlich ihr Gedicht "The Hill We Climb" vortrug und von Spitzenpolitikerinnen und -politikern und Stars dafür mit Lob überschüttet wurde. Seitdem gilt die 1998 in Los Angeles geborene Dichterin auch selbst als Star.