Staatsanwaltschaft L.A.: Keine Anklage gegen Marilyn Manson

Der umstrittene US-Schockrocker Marilyn Manson (56) kommt nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und häuslicher Gewalt um eine Strafverfolgung herum. Nach einer vierjährigen "umfangreichen" Untersuchung der Vorwürfe durch Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft in Los Angeles werde keine Anklage erhoben, teilte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman mit. Zur Begründung hieß es, dass die Vorwürfe zum Teil verjährt seien oder eine Schuld nur schwer nachzuweisen wäre.

Die Polizei in Los Angeles hatte 2021 eine Untersuchung eingeleitet, nachdem mehrere Frauen Vorwürfe gegen den Musiker, mit bürgerlichem Namen Brian Warner, vorgebracht hatten. Laut einer Mitteilung des Sheriff-Büros drehten sich die Nachforschungen um angeblichen Missbrauch und Übergriffe in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte. Der Sänger hatte damals die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen.