Sportmoderatorin Laura Papendick ist schwanger

Sportmoderatorin Laura Papendick (RTL) freut sich auf ihr zweites Kind. Die 37-Jährige ist erneut schwanger, wie ihr Sender mitteilte. "Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr", erklärte die Moderatorin, die viele Zuschauer und Zuschauerinnen zum Beispiel von den Fußball-Übertragungen der Europa League kennen. "Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein."

"Kleines Geheimnis"

Auch auf Instagram verkündete Papendick die frohe Botschaft. "Wir hatten ein kleines Geheimnis", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Video, in dem sie ihren Babybauch zeigt.