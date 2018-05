Spekulationen um "Bond"-Nachfolger

Er spielte "Kili" in den "Hobbit"-Filmen, nun ist er ein heißer Anwärter auf die " James Bond"-Rolle: Der irische Schauspieler Aidan Turner (34) hat sich nun selbst zu den Spekulationen über eine Nachfolge für den Briten Daniel Craig (50) in der Rolle des Geheimagenten 007 geäußert. "Im Moment spielt ja noch jemand anderer diesen Part, aber wenn er frei wird, schaue ich es mir an", sagte Turner zur Londoner Daily Mail. Im November 2016 hat der mittlerweile verstorbene Sir Roger Moore (1927-2017) im Interview mit Daily Star Sunday befunden: "Ich denke, Aidan wäre ein sehr guter Bond." Seine erste größere Rolle hatte er in der Arztserie "The Clinic". Peter Jackson (56) engagierte Turner dann für die Rolle des Zwerges Kili in der "Hobbit"-Trilogie.