Spanisches Königshaus: Juwelen zur Wiedergutmachung

Immer neue Details werden zur Elefantenjagd bekannt. El Mundo publizierte ein Faksimile des Jagdprotokolls, auf dem der Monarch als Gastjäger Juan Carlos Borbón eingetragen ist. Sein Elefantenbulle war bereits 50 Jahre alt. Die Stoßzähne der Trophäe wogen demnach jeweils fast 40 Kilogramm und waren mehr als einen Meter lang. Der König brauchte offenbar sieben Schüsse aus seinem großkalibrigen Gewehr, um das Prachtexemplar zu töten. Insgesamt umfasste die Jagdgesellschaft sechs Personen, unter ihnen der arabische Multimillionär Eyad Kayali, der für die Safari zahlte.

Am zweiten Tag der Safari erlegte der Gastgeber Kayali zwei etwas kleinere Elefanten. An den Abenden wurden die Ereignisse dann in exklusiven Jagdhütten des Reservats gefeiert. Dort stürzte der König in der dritten Nacht um drei Uhr früh auf der Treppe seiner Unterkunft, brach sich das Hüftgelenk und wurde zwei Mal in Madrid operiert.