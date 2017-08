Spanische Royals auf Mallorca-Urlaub: Die Bilder

Es hat schon Tradition: Die spanische Königsfamilie zeigt sich in ihrer Urlaubsdestination Mallorca ganz offiziell den Fotografen, um dann möglichst ungestört ein paar ruhige Tage verbringen zu können.

"Was für ein heißer Tag!", rief König Felipe, als er in Palma in sportlicher Kleidung für das traditionelle Familienfoto posierte. Letizia und der Monarch präsentieren dabei stolz ihre Töchter - Kronprinzessin Leonor (12) und Sofia (10) - aus denen bereits richtig kleine Damen wurden.

Die Royals verbringen jeden Sommer im Marivent Palast auf Mallorca, wo die Fotos im Garten des Anwesens geschossen wurden. Etwa 70 Medienvertreter der Insel wurden von den Royals einzeln per Handschlag begrüßt.