Sorge um Reality-TV-Darstellerin Carmen Geiss: Bluterguss im Gehirn

Die deutsche Reality-TV-Darstellerin Carmen Geiss ließ ihre Fans via Facebook wissen, dass sie derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Und zwar muss sie sich einer Operation am Gehirn unterziehen.

"Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt", schreibt Geiss auf der Plattform Facebook. Sie habe Treppenstufen übersehen und wäre heftig auf den Kopf gefallen.

"Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss. Natürlich ist das eine herausfordernde Situation, aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit", so Geiss.