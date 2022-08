Sonya Kraus nach Krebsbehandlung: Bikini-Foto mit starker Botschaft

Unterkriegen lĂ€sst sich Kraus nicht. Sie genießt wieder ihr Leben. Aktuell weilt sie aktuell in Jordanien und veröffentlichte nun ein Foto, welches sie im Bikini zeigt. Mit ihren Followern teilte Kraus bei dieser Gelegenheit eine starke Message. Denn auch was potenzielle Hater in den sozialen Medien betrifft, gibt sich die Moderatorin entspannt.

"Lieblingsoutfit", schrieb sie unter ein Instagram-Bild, welches sie in einem bunten Bikini, mit Sonnenhut und einer coolen Sonnenbrille, posierend auf einem Hotelbalkon, zeigt. "Wer sich ĂŒber Omma im Zweiteiler aufregen möchte - go for it!", teilte sie mit. "Bikini ist fĂŒr mich Lebensfreude, Freiheit und Emanzipation. Durch meinem Abstecher nach Jordanien weiß ich das erst wieder richtig zu schĂ€tzen."