„Sons of Anarchy“-Star stirbt mit 47 Jahren

O'Neills Schauspielkarriere reicht bis in die 1990er Jahre zurück. Am bekanntesten dürfte der Ire seinen Fans aber für seine Rolle als "Hugh" in den Staffeln 6 und 7 von "SoA" (Sons of Anarchy) sowie als Keith McGrath in "Fair City" sein. Zu seinem weiteren Rollenfach gehörte eine populäre britische Show namens "Inspector George Gently". Erst kürzlich wurde als Darsteller in einem geplanten Horrorfilm angekündigt.