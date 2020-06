Sonja Klima im Einsatz für krebskranke Kinder

Österreich

Alexandra Meissnitzer

Seit vier Jahren arbeitet Klima als Präsidentin des Vereins inund will nicht bloß Aushängeschild sein: "Natürlich hilft es, einen bekannten Namen zu haben. So gesehen ist es gut, Klima zu heißen, aber die Arbeit nimmt es mir nicht ab", schmunzelt die kinderlose 51-Jährige, die mit "Art for Art"-Chef(60) seit sieben Jahren liiert ist ("Hochzeit nicht geplant, aber nicht ausgeschlossen.") Am Freitagabend bittet die Pädagogin zur vierten McDonald-Kinderhilfe-Gala in die Marx-Halle."Dieses Event brachte bis jetzt jährlich einen Reinerlös von 500.000 Euro. Geld, das wir benötigen, um noch mehr Kindern und ihren Familien zu helfen – etwa mit einem weiteren Haus in." Prominente wie Ex-Ski-Starund Life-Ball-Mastermindunterstützen Klima dabei.