Sondersendung über verstorbene Kult-Auswanderin Anke "Hasi" Leithäuser

Der Sender Vox widmet der verstorbenen Kult-TV-Persönlichkeit Anke "Hasi" Leithäuser eine Sondersendung. "Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied von einer ganz besonderen Auswanderin. Hasi hat viele Jahre mit Herz, Humor und Lebensfreude die Zuschauer von 'Goodbye Deutschland' begeistert", liest man neben einem Foto Leithäusers auf der offiziellen Instagram-Seite der Auswanderer-Show. Dem Post ist zu entnehmen, dass die Sendung am 4. August 2025 um 21:40 Uhr ausgestrahlt wird. "In liebevoller Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau", wie es heißt.

Laut Instagram-Mitteilung starb Leithäuser am 1. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren in Italien. "Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland", hieß es in dem Posting nach ihrem Tod.