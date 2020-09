Spannungen im "Sommerhaus der Stars": Georgina und Kubi gehen freiwillig

Auch Hypnotiseur Martin Bolze hat so seine Probleme - und zwar beim Vorlesen der Fragen.

"Welches Emdschoj wird für den weiblichen Hintern verwendet: Apfel, Pflaume oder Pfirsch (sic!)"

Gemeint sind eigentlich "Emoji" und "Pfirsich". Martins Partnerin Michaela versteht verständlichweise nur Bahnhof und tippt auf "A: Apfel" - was leider falsch ist. Eine Frage zum Thema Oralverkehr scheitert daran, dass Martin statt "Cunnilingus" "Curriculum2 vorliest.

Das Spiel können am Schluss DSDS-Drittplatzierte Annemarie und ihr Partner, Marketingexperte Tim Sandt für sich entscheiden. Damit sind sie vor einer Nominierung geschützt.

Der Alkhol-Exzess der vergangenen Tages ist einigen der Bewohner wohl keine Lehre. Abends wird im Sommerhaus der Stars wieder getrunken.

Hypnotiseur Martin Bolze therapiert Lisha

Youtuberin Lisha bittet Martin Bolze um ein Gespräch unter vier Augen. Auf der Hollywoodschaukel beschwert sie sich bei dem Hyptoniseur über ihre Hautprobleme. "Dieses schnelle Gestresstsein geht mir auf die Nerven und macht mich auch aggressiv", sagt sie. Deswegen habe sie auch die „Stewardess-Hautkrankheit.“ Dieser erbarmt sich, legt ihr die Hand an und versetzt kurzerhand in Trance in Trance. Für Lisha gleicht die Behandlung offenbar einer spirituelle erfahrung. „Es war wie als hätte ich den falschen Pilz gegessen. Ich bin mein ganzes Leben bis zu meiner Geburt fast zurück gegangen.“ Martin prophezeit: „Du wirst eine wunderbare, gesunde Haut haben."

Martins Hypnose-Fähigkeiten kommen nicht bei allen gut an. "Das geht zu weit, das ist manipulativ", findet "Bachelor" Andrej. Sicherheitshalber beschließt er, Martin nicht mehr so tief in die Augen zu gucken. Man weiß ja nie. Vielleicht wird man Martin hypnotisiert, ohne dass man davon weiß. Die Hypnose-Kritiker verstummen am kommenden Tag Lisha frohlockt, dass ihre Hautprobleme verschwunden sind und sie quasi auf wundersame Weise geheilt wurde.

"Schlamm drüber"

Schmutzig wird es am nächsten Tag beim Spiel "Schlamm drüber". Beim Wälzen im Dreck können sich die Promipaare vor einer Nominierung schützen. Das Ziel: So viel Schlamm mit dem eigenen Körper wie möglich sammeln und dann in Kisten abstreifen.