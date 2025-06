Sohn von "16 and Pregnant"-Star Whitney Purvis mit 16 Jahren verstorben

Mit emotionalen Worten verabschiedete sie sich öffentlich von dem 16-Jährigen. "Das Leben ist so grausam und ungerecht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Oh, mein Baby ist weg und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Er war so perfekt. Das ist wirklich mein schlimmster wahr gewordener Albtraum. Wie geht das Leben weiter, nachdem man ein Kind verloren hat?", schrieb sie auf Facebook zu Fotos des Jugendlichen.

Die US-amerikanische Reality-Show-Teilnehmerin Whitney Purvis trauert um ihren Sohn Weston . Purvis war in der MTV-Sendung "16 and Pregnant" zu sehen, in der sehr junge Mütter begleitet werden.

Und weiter: "Ich bin fassungslos, das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht, dass es wahr ist. Ich würde alles tun, nur um ihn zu halten. Worte können den Schmerz nicht beschreiben, den ich fühle. Ich liebe dich so sehr, Weston Owen Gosa. Gott, ich liebe dich so sehr. Du bist mein Herz. Ich war so stolz auf den jungen Mann, der du geworden bist. Ich kann einfach nicht ohne dich weitermachen." Sie schloss mit: "Ruhe in Frieden, mein Engel. Du bist viel zu früh von uns gegangen. 2. April 2009 - 2. Juni 2025." Über die Umstände des Todes machte sie keine Angaben.

Autopsie soll Klarheit bringen

Die Familie habe eine Autopsie beantragt, wie es in einem weiteren Posting heißt. "Alles, was wir wissen, ist, dass wir heute Morgen gegen 7 Uhr aufgestanden sind und versucht haben, ihn zu wecken. Er hat nicht geatmet, wir haben versucht, ihn wiederzubeleben und einen Krankenwagen gerufen. Die Sanitäter versuchten es auch und brachten ihn in das Krankenhaus in Gordon County, wo er für tot erklärt wurde", schrieb Amy Gosa auf Facebook. Laut People handelt es sich bei der Frau um die Stiefmutter des Verstorbenen. Weston hatte demnach unter "mehrere gesundheitlichen Probleme und Diabetes" gelitten. "Wir sind untröstlich und stehen unter Schock. Es kam so unerwartet", so Gosa.