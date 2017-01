„Montague George Hector Horner ist heute morgen geboren, ein wunderschöner kleiner Bruder für Bluebell und Olivia.“

Spice-Girl Geri Halliwell (44) hat auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Die 44-Jährige und ihr Mann Christian Horner (42) sind damit erstmals gemeinsam Eltern geworden.

Montague George Hector Horner arrived this morning, a beautiful little brother for Bluebell and Olivia #amazing-day #grateful #monty ???????? Ein von Geri Horner (@therealgerihalliwell) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 7:15 Uhr

Geri hat aber bereits die 10-jährige Bluebell, Horner brachte die 3-jährige Tochter Olivia mit in die Ehe. Nun gibt's den ersten männlichen Nachwuchs für das Paar.

Die Sängerin hat offenbar sehr auf ihre zweite Schwangerschaft hingearbeitet. Sie dankte Mutter Natur als sie mit 44 zum zweiten Mal schwanger wurde.

