Affären-Skandal: Die Frau, die zwei gleich zwei Hollywood-Mogule zu Fall brachte

2015 ergatterte Kirk die Hauptrolle im Science-Fiction-Thriller "Vice" an der Seite von Bruce Willis und Thomas Jane. Seitdem war sie unter anderem zusammen mit Stephen Baldwin in "No Panic with a Hint of Hysteria" oder als weibliche Hauptrolle in dem psychologischen Drama "The Depths" zu sehen. Nebenrollen hatte Kirk außerdem unter anderem in Warner Bross-Produktionen wie "How To Be Single" oder "Ocean’s 8."