Singender Royal: Welches Mitglied der Königsfamilie sich jetzt als Popstar versucht

Produziert wurden die Tracks von Enzo Buono. Die musikalische Untermalung stammt von Musikern aus Los Angeles.

"Ich habe Musik immer geliebt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mich so darauf einlassen würde – meine eigenen Songs zu veröffentlichen", erzählte der Royal im Gespräch mit Hello!.

Lady Gabriella Windsor ist die Tochter von Michael von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II. – der Gabriellas Mutter Marie Christine von Reibnitz übrigens im Wiener Rathaus geehelicht hat.

Ihren Song "Out of Blue" hat Lady Gabriella erstmals bei ihrer eigenen Hochzeit mit Thomas Kingston im Mai 2019 zum Besten gegeben. Ihr Mann unterstütze ihre musikalischen Ambitionen voll und ganz. "Er ist wunderbar unterstützend und gnädig", so Lady Gabriella, deren Lieder man ab sofort auf Spotify und iTunes hören kann.