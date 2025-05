Sean "Diddy" Combs: Donald Trump schließt Begnadigung nicht aus

US-Präsident Donald Trump schließt mit Blick auf den Vergewaltigungsprozess gegen US-Rapper Sean "Diddy" Combs eine Begnadigung nicht aus. "Ich würde mir sicherlich die Fakten ansehen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zeitgleich schilderte eine Ex-Assistentin des 55-jährigen Combs vor Gericht in New York ihr missbräuchliches Arbeitsverhältnis und musste sich gegen Angriffe der Verteidigung auf ihre Glaubwürdigkeit zur Wehr setzen.

Dem früheren Musikmogul Combs werden zahlreiche Gewaltausbrüche und Sexualstraftaten bis hin zur Vergewaltigung zur Last gelegt. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Rapper lebenslange Haft.