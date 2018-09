Schwangerschaftsgerüchte um Herzogin Meghan verdichten sich

Foodbaby oder Royalbaby?

Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt am Mittwochabend, dem Besuch des Musicals "Hamilton" gemeinsam mit Prinz Harry (zugunsten Harrys Wohltätigkeitsorganisation "Sentable") in London, sorgte die Herzogin mit ihrem Tuxedo-Kleid dann erneut für Baby-Spekulationen. Um die Taille soll das figurbetonte, schwarze Kleid angeblich ungewohnt gespannt haben. Vielleicht hat Meghan aber auch einfach nur etwas mehr als sonst gegessen. Gerade sehr schlanke Frauen haben nach einer abendlichen Mahlzeit oftmals eine kleine Wölbung am Bauch.

Wenn Herzogin Meghan also wirklich ein Kind erwartet, wird dies das Königshaus spätestens nach der kritischen Phase bestätigen. Bis dahin heißt es: Abwarten und Tee trinken.