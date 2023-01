Schwangere Kaley Cuoco: Liebestattoo für Tom Pelphrey

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") und ihr Freund, "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey, erwarten ihr erstes Kind - ein Mädchen. Die Geburt dürfte kurz bevorstehen, wie Fotos, die Cuoco auf Instagram veröffentlichte, zu entnehmen ist. In einer Reihe von Bildern gab sie ihren rund 7,6 Millionen Followerinnen und Followern einen Einblick in ihre Babyparty.

Cuoco ließ sich "Tom"-Schriftzug auf den Finger tätowieren

"Letzte Nacht durften wir unser zukünftiges Einhorn feiern. In der magischsten Umgebung, gemeinsame mit unseren unglaublichen Freunden und unserer Familie. Danke an die ganz besondere Gruppe von Menschen, die diese zu einem Abend gemacht haben, an den wir uns für den Rest unseres Leben erinnern werden", kommentierte die 37-Jährige die Fotos.

Auf einer Nahaufnahme ist ein Tattoo auf Cuocos Hand zu erkennen. Der Vorname ihres Partners ziert ihren Ringfinger. Durchklicken, um zum Foto zu gelangen: