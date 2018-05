Schrecklich nette Familie: Meghan Markle verteidigt ihren Vater

Und damit es richtig spannend wird, hatte auch sie jetzt einen Autounfall und musste ins Krankenhaus. Ein Paparazzo soll sie in Florida mit dem Auto verfolgt und so den Unfall ausgelöst haben. Und währendessen sind Meghans Neffen Tyler (ein emsiger Canabiszüchter) und Thomas Dooley mit Mutti Tracy in London gelandet, obwohl sie gar nicht eingeladen sind.

"Habe für meinen Vater immer Zuneigung empfunden"

Ihren Vater hat Meghan Markle nun zumindest in einem offiziellen Statement verteidigt. "Es ist traurig, dass mein Vater unsere Hochzeit nicht besuchen wird. Ich habe für ihn immer Zuneigung empfunden und hoffe, dass er die Freiheit, die er braucht, bekommt, um sich um seine Gesundheit zu kümmern", verkündete sie nach Thomas Markles' Herz-Op in einer am Donnerstag vom Palast veröffentlichten Mitteilung. "Ich möchte allen danken, die großzügig ihre Unterstützung angeboten haben."

Die Vorfreude auf ihren großen Tag will sich die Braut in spe aber offenbar trotz des Familienchaos' nicht nehmen lassen und erklärt: "Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr Harry und ich uns darauf freuen, unseren besonderen Tag am Samstag mit euch zu teilen."