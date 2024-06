Schlagersängerin Stefanie Hertel trauert um ihren Vater Eberhard

Der Sänger und Entertainer sei am Donnerstag friedlich eingeschlafen, teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 85 Jahre alt. Eberhard Hertel war zu DDR-Zeiten weithin bekannt geworden - etwa mit Auftritten in der Unterhaltungssendung "Oberhofer Bauernmarkt". Er sang Lieder wie "Kleine Fische werden groß" oder "Heimat ist ein kleines Wort" und nahm mehrere Alben auf.

Seine Liebe zur Musik habe weit zurück in seine Kindheit gereicht, so die Familie. Schon mit neun Jahren habe er in seinem Heimatdorf Lauterbach im Vogtland (Sachsen) als Solist auf der Bühne gestanden, später habe er in seiner Freizeit Tanzmusik gemacht. Durch einen Talente-Wettbewerb sei er für Rundfunk und Fernsehen entdeckt worden. "Diese berührende Leidenschaft für die Musik begleitete ihn, auch liebevoll unterstützt von seiner Frau Elisabeth, sein ganzes Leben und ist nie erloschen", heißt es in einer Erklärung der Familie. "Ebendiese Leidenschaft hat er auch an seine jüngste Tochter Stefanie weitergegeben."