Schenken will gelernt sein bei den Royals

Geschenke nur von bekannten Personen

Was einerseits erfreulich klingt, ist für die royale Security jedoch ein wahrer Albtraum. Denn immerhin könnten sich in den diversen Paketen und Päckchen Bomben oder anderes terroristisches Material verstecken. Noch dazu herrscht am Hofe eine strenge Etikette, auch was das Empfangen von Geschenken angeht. So dürfen Mitglieder der gesamten königlichen Familie lediglich Geschenke von ihnen bekannten Personen annehmen. Geschenke von Firmen und Organisationen werden strikt abgelehnt, da man sich gar nicht erst mit Fragen der Käuflichkeit und Manipulation oder versteckten Werbung auseinandersetzen möchte. Im Klartext: Mitglieder der königlichen Familie dürfen keine Geschenke von ihnen unbekannten Individuen annehmen, da das Motiv des Geschenkes nicht klar ist. Klar wäre es in diesem Falle zwar gewesen, das Risiko sei aber, gerade in Zeiten wie diesen, zu hoch.