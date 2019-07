Scheidungsverwirrung um Sultan Muhammad V.

Die britische Zeitung Daily Mail fügt hinzu, dass laut Quellen das Scheidungs-Dokument authentisch wäre. Der Anwalt von Voevodina dementiert dies. "Oksana hat aus Liebe geheiratet und ist noch immer verheiratet", sagte dieser.

Liebes-Video trotz Scheidungsgerüchten

Erst gestern, am 17. Juli 2019, hat Voevodina ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie ihre Liebe für Sultan Muhammad V. bekannt hat. "Er kümmert sich um mich und unsere Familie und ich werde mich um ihn kümmern und natürlich möchte ich die letzte Person in seinem Leben sein und möchte mit ihm den Rest meines Lebens verbringen", sagt sie.

Der Sultan spricht über die Bedeutung von Kindern, da sie das Erbe weitragen würden und sagt in diesem Zug: "Die zwei wichtigsten Dinge für mich sind Geduld und Verständnis. Manche sagen Liebe, Liebe, jaja, Liebe ist schön und gut, aber nach 15, 20 Jahren werden die Geduld und das Verständnis die Liebe überholen."