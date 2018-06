Schauspielerin Rebel Wilson wird kräftig zur Kasse gebeten

Wilson im Gericht abwesend

Wie der Spiegel Online berichtete, ging die Bauer Media Group nach dem Gerichtsbeschluss in Berufung. Am Mittwoch reduzierte das Gericht in Melbourne die Entschädigungssumme nun auf 380.000 Euro. Heißt im Klartext, die Schauspielerin muss jetzt ganze 2,6 Millionen Euro an den deutschen Verlag blechen. Bei der Urteilsverkündung soll die Blondine nicht im Saal gewesen sein.