Schauspielerin Kang Seo-ha mit 31 Jahren an Krebs gestorben

Die südkoreanische Schauspielerin Kang Seo-ha ist im Alter von 31 Jahren verstorben, wie koreanische Medien am Montag, den 14. Juli 2025, berichteten. Sie kämpfte lange gegen eine Krebserkrankung, so Sports Kyunghyang.

Familie und Fans trauern um die beliebte Schauspielerin. Die Trauerfeier findet in Seoul statt. Die Beerdigung ist für Mittwoch geplant. Der Kdrama-Star soll in Haman in der Provinz South Gyeongsang beigesetzt werden.

Kang Seo-ha war bekannt für ihre Rollen in verschiedenen Filmen, darunter "Schoolgirl Detectives", "Assembly", 2First Love Again", "Through the Waves" und "The Flower in Prison".