Schauspieler Zac Efron meldet sich nach Badeunfall auf Ibiza zu Wort

Es sei vergangene Woche zu einem "kleinen Zwischenfall" im Pool gekommen, bestätigte ein Sprecher Efrons dem US-People-Magazin. Vorsorglich sei er daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und am nächsten Morgen wieder entlassen worden. "Es geht ihm gut", so Efrons Sprecher.

Mit seiner Rolle als junger Basketballstar Troy Bolton in dem Fernsehmusical "High School Musical" (2006) feierte er an der Seite von Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale seinen Durchbruch. Er spielte auch in zwei Fortsetzungen mit. Nach Komödien wie "Bad Neighbors", "Dirty Grandpa" oder "Baywatch" war Efron in Filmen wie "Greatest Showman", "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" oder "The Greatest Beer Run Ever" zu sehen.