Schauspieler Josh Brolin liest Trump-Tweets als "Thanos"

Nachdem Colbert schließlich Brolins Filmrolle als Bösewicht Thanos mit der von US-Präsident Donald Trump verglich, war das anwesende Publikum kaum mehr zu halten. Colberts (gerechtfertigte) Frage, warum Thanos im Film denn nicht einfach die Ressourcen im All mit einem "Schnipp" verdoppelt habe anstatt die Hälfte des Universums, und somit auch einen Teil der Avengers, auszulöschen, konterte Brolin souverän: "Es ist mit Thanos wie mit Donald Trump: Er könnte es, aber er ist zu leichtsinnig. Schaut man sich die aktuelle Situation an den Grenzen an, dann ist Trump einfach extrem leichtsinnig."