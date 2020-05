Schauspieler Heinz Hoenig wird mit 68 Jahren noch einmal Vater

Für den 68-jährigen deutschen Schauspieler Heinz Hoenig war die Familienplanung wohl auch mit 68 Jahren noch nicht abgeschlossen. 2019 heiratete er Annika Kärsten und nun ist Nachwuchs unterwegs wie er dem Magazin Frau im Spiegel erzählte.

"Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen. Ich freue mich so sehr. Ich kann meine Gefühle kaum in Worten ausdrücken", so Hoenig. Und das Kind ist nicht etwa passiert, sondern "ein absolutes Wunschkind".

Dass er Kritik bekommt, weil er in fortgeschrittenem Alter noch einmal Vater wird, tangiert den Mimen so gar nicht. "Mir ist die Meinung von anderen aber so was von piepegal. Ich habe ein dickes Fell bekommen."