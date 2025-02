Schauspieler Ethan Hawke: "Liebe ohne Freundschaft ist kurzlebig"

Der US-Schauspieler präsentiert seinen neuen Film "Blue Moon" bei den Filmfestspielen in Berlin. Das Drama von Richard Linklater mit Margaret Qualley in einer weiteren Rolle läuft im Wettbewerb der Berlinale. Der Film erzählt vom Songwriter Lorenz Hart, dessen berufliches und privates Leben ins Wanken gerät. "Blue Moon" handelt auch von der Freundschaft und Zusammenarbeit Harts mit dem Komponisten Richard Rodgers (Scott).

Hawke hat über die Jahre schon häufig mit Linklater zusammengearbeitet -unter anderem in der "Before Sunrise/ Sunset/ Midnight"-Trilogie und dem Drama "Boyhood". Über 30 Jahre hinweg sei er immer wieder mit Linklater in Berlin gewesen, um Filme zu präsentieren, sagte Hawke: "Ich lege also offensichtlich Wert auf Freundschaft."