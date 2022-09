Scarlett Johansson verrät die Verbindung zwischen den Namen ihrer beiden Kinder

Schauspielerin Scarlett Johansson hat verraten, was es mit dem einzigartigen Namen ihres Sohnes auf sich hat. Die zweifache Mutter sprach während eines Auftrittes in der "Kelly Clarkson Show" am Montag darüber, wie der 13 Monate alte Cosmo zu seinem Namen gekommen ist.

Scarlett Johansson: Beide Kinder sind nach Blumen benannt

Johansson scherzte über den Namen ihres Sohnes und sagte zuerst, sie hätten"nur ein paar Buchstaben zusammengeworfen". Lachend erklärte sie: "Es schien einfach erfrischend zu sein – es ist so charmant. Unsere Freunde mochten es alle."