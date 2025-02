Sarah Kuttner: Beerdigung der Mutter nur 1 Tag nach ihrem Geburtstag

Am 29. Jänner feierte die deutsche Erfolgsautorin und ehemalige TV-Moderatorin Sarah Kuttner ihren 46. Geburtstag. Dazu postete sie ein Bild mit passenden Geburtstagskerzen auf ihrem Instagram-Profil. Doch die Nachricht dazu war eine traurige: Ihre Mutter sei vor kurzem gestorben, am Tag nach ihrem Geburtstag fand die Beerdigung statt.

"Bitte kein Beileid"

Mit den Worten "Happy this day of the year to me" (deutsch: "Alles Gute für diesen Tag des Jahres für mich") beginnt Kuttner ihren Instagram-Beitrag. "Es ist ein schwieriger Geburtstag: Morgen bestatte ich meine Mutter und irgendwie ist heute ja auch ihr Tag (gewesen) und naja. Liegt alles komisch nah beieinander, übereinander und ineinander." Sie fügt allerdings hinzu: Bitte kein Beileid, aber auf krachbunte Emojis hätte ich Bock!"

Tatsächlich sind die Kommentare unter ihrem Beitrag vor allem farbenfroh und herzlich, nur wenige Fans richten emotional-traurige Worte an die Autorin. Diese bedankt sich mit folgenden Worten: "ALTER! So bunt!!!! Danke!!!!!!"