Sarah Ferguson: "Andrews NIedergang war schwer mitanzusehen"

"Sie sind seit vielen, vielen Jahren geschieden, und doch waren Sie Andrews Fels", sprach Juju Chang Ferguson auf ihre Verbindung zu Andrew an. Dann wollte sie von der zweifachen Mutter wissen, wie es für sie war, Andrew bei seiner "vernichtenden öffentlichen Prüfung zu beobachten".

"So traurig, so traurig", antwortete "Fergie" und betonte, dass sie und ihr Ex-Mann einander aber nach wie vor unterstützen. "Wir waren füreinander da – weißt du, als ich in der Vergangenheit wirklich schlechte Zeiten durchgemacht habe, war Andrew immer da", sagte Sarah Ferguson über den abtrünnigen Royal.

Auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen und seiner Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kam die Herzogin von York aber nicht genauer zu sprechen. Stattdessen hob sie Andrews Qualitäten als Familienmensch hervor.

Andrews Niedergang mitanzusehen war "schwer"

"Er ist außergewöhnlich nett und er ist ein sehr, sehr guter Großvater. Er ist sehr standhaft für die Mädchen", fuhr sie fort, wobei sie sich auf ihre beiden gemeinsamen Töchter bezog. Aufgrund seines in Verruf geratenen Images musste Andrew seine royalen Pflichten niederlegen. In ihrem jüngsten Interview schilderte seine Ex-Frau jetzt auch, wie schwierig Andrews Niedergang für sie Beatrice und Eugenie war: "Wir sind Frauen, die auch den Niedergang eines sehr starken Mannes miterleben mussten, und das war wirklich schwer mitanzusehen."