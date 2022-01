Samu Haber hat zum zweiten Mal Corona

"Covid - Round Two" - mit diesen Worten hat Musiker Samu Haber auf Instagram bekannt gegeben, dass er sich zum zweiten Mal mit dem Corona-Virus infiziert hat. Es scheint ihm aber nicht ganz so schlecht zu gehen - seinen Sinn f√ľr Humor hat der 45-J√§hrige jedenfalls nicht verloren.

Samu Haber in Selbstisolation

"Wenn ich den Moment hätte wählen können, um zum zweiten Mal Covid zu bekommen, wäre dies die Woche gewesen. Es gab nichts im Kalender, das nicht verschoben oder abgesagt werden konnte, und hier sitze ich eine Stunde von Helsinki entfernt in meinem kleinen Schrebergarten und trage den dritten Tag in Folge die gleichen Pyjamahosen und von der Großmutter genähten Socken", schreibt Haber unter ein Foto, das ihn inmitten einer Schneelandschaft zeigt.

Es scheint, als ob es jeden erwische derzeit. Er sei aber froh, bereits zwei Mal geimpft zu sein. In der Zwischenzeit genie√üe der geb√ľrtige Finne die Ruhe in der Natur: "Es ist sowieso so friedlich und sch√∂n hier. In Helsinki ist, wie √ľberall alles heruntergefahren, so dass ich sowieso nichts verpasse."